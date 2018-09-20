Орбиту МКС скорректируют перед отправкой экипажа на Землю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Международную космическую станцию (МКС) вновь "приподнимут" в преддверии возвращения пилотируемого корабля "Союз МС-08", сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Центре управления полетами

"Коррекция орбиты МКС запланирована на 20 сентября в 21:05 мск при помощи двигателей модуля "Звезда", который даст импульс длительностью порядка 17 секунд. Средняя высота орбиты станции будет увеличена на 400 метров - до 405,7 км", - сказали в ЦУПе.

Ранее в ночь на 6 сентября Центр управления полетами уже скорректировал орбиту станции, увеличив ее на 350 метров - до 405,4 км.

В обоих случаях коррекция проводится для обеспечения баллистических условий возвращения на Землю экипажа на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-08" 4 октября и запуска пилотируемого корабля "Союз МС-10" 11 октября.

Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю - РКК "Энергия"

Ранее пресс-служба ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщила, что совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС компании о возвращении на Землю 4 октября с борта МКС россиянина Олега Артемьева и американцев Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела.

Кроме того, совет одобрил подготовку к запуску 11 октября транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10С и доставке на МКС экипажа основной экспедиции МКС-57/58 в составе двух человек: россиянина Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

Между тем в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Теперь специалисты выясняют причины возникновения отверстия на корабле "Союз".