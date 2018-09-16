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Орбиту МКС откорректируют перед возвращением на Землю корабля "Союз"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международную космическую станцию (МКС) вновь "приподнимут" в конце сентября в преддверии возвращения пилотируемого корабля "Союз МС-08", сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Коррекция орбиты МКС запланирована на 27 сентября в 18:15 по Москве при помощи двигателей модуля "Звезда", который даст импульс длительностью порядка 18 секунд", - сказал он.

Ранее в ночь на 6 сентября Центр управления полетами уже скорректировал орбиту станции, увеличив ее на 350 метров - до 405,4 км.

В обоих случаях коррекция проводится для обеспечения баллистических условий возвращения на Землю экипажа на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-08" 4 октября и запуска пилотируемого корабля "Союз МС-10" 11 октября.

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Теги: МКС, Союз

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