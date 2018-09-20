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В России Дела о лайках и репостах

В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

Суд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении дел

В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Бездумные "лайки" и репосты на страницах в соцсетях не могут сами по себе являться основаниями для возбуждения уголовных дел.

"Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", - сказал "Интерфаксу" зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов, отвечая на вопрос агентства.

Он пояснил, что доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка. "Судьям, еще на досудебной стадии, когда обжалуется возбуждение уголовного дела, нужно проверять не сам факт размещения, не сам репост, ни какие-то лайки, а нужно проверять именно мотивы. И если оснований для возбуждения уголовного дела нет, то нужно принимать соответствующее решение, чтобы уже на этом этапе не допустить незаконного возбуждения уголовного дела и незаконного привлечения лица к ответственности", - сказал Давыдов.

Он напомнил, что в РФ не предусмотрено уголовной ответственности ни за посты, ни за репосты, ни за лайки, а есть ответственность за действия, направленные на возбуждение вражды либо ненависти. "Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский - это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел", - резюмировал судья.

По его словам, в прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, что составляет 0.01 % от общего количества уголовного дел. Из них около 75% (572 человека) были осуждены именно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства), из которых три человека были оправданы, в отношении 83 уголовное дело было прекращено, а в отношении 13 человек были назначены меры медицинского характера.

Учесть всё - от авторства до количества подписчиков

Ранее Верховный суд РФ уточнял, при рассмотрении дел о публикациях пользователями в соцсетях материалов экстремистской направленности судьям необходимо убедиться в наличии именно умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

"При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в Интернете или иной информационно-телекоммуникационной сети, суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения", - говорится в новых разъяснениях Верховного суда.

Кроме того, отмечают в ВС, судьям для принятия решения, необходимо принимать во внимание содержание всей страницы обвиняемого, сведения о совершении им действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, объем информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений. Также служители Фемиды должны учитывать данные о личности лица, в частности, приверженность его радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение административной или уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности.

Значение экспертного мнения

Между тем в ВС РФ также разъяснили, что заключение экспертов по делам об экстремизме не преобладают над другими доказательствами. "Судам следует иметь в виду, что заключения эксперта по делам о преступлениях экстремистской направленности не имеет заранее установленной силы и не обладает преимуществом перед другими доказательствами", - говорится в утвержденных в четверг дополнениях пленума ВС РФ "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности".

В документе отмечается, что экспертизы, как и все иные доказательства, должны оцениваться по общим правилам в совокупности с другими доказательствами.

"При этом вопрос о том, являются те или иные действия публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности или к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции суда", - отмечают в ВС.

Дела о лайках и репостах

В 2018 году уголовные дела об оскорблении чувств верующих и о распространении в интернете экстремистских высказываний - так называемые "дела о лайках и репостах" - стали чаще попадать в поле зрения общественности.

Как сообщалось, что в конце июня в Госдуму был внесен законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.

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Теги: Верховный суд РФ

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