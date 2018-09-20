Автор законопроекта о декриминализации репостов прокомментировал позицию ВС РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Разъяснения Верховного суда по поводу необходимости декриминализации уголовного наказания за лайки и репосты вряд ли приведут к принятию соответствующего законопроекта Госдумой, правительство готовит отрицательный отзыв, заявил "Интерфаксу" автор проекта закона Алексей Журавлев.

"Правительство пока своего мнения не высказало, но у меня есть сведения, что оно собирается дать отрицательное заключение на наш законопроект, кроме того, они уже нарушают порядок предоставления отзывов, сильно затянув сроки, в которые необходимо предоставить заключение", - сказал парламентарий.

"Сегодня, конечно, я могу только приветствовать такой комментарий Верховного суда, но повлияет ли оно на принятие нашего законопроекта... Я сомневаюсь. Скорее всего, этот законопроект не будет принят и, вероятно, будет перевнесен группой других депутатов или самим правительством", - сказал Журавлев. Вместе с тем он отметил, что не претендует "ни на какое первенство, главное, чтобы эта инициатива была принята и предлагаемые меры были реализованы".

Журавлев также отметил, что "разъяснения Верховного суда очень важны". "Однако, не знаю, что заставило Верховный суд изменить свои взгляды... У нас есть их заключение Верховного суда на наш законопроект, предоставленное год назад, и там подобного не высказывается", - сказал парламентарий. Он также выразил сожаление, что "у нас, к сожалению, разъяснение Верховного суда абсолютно никаким образом не влияет на принятие решений в судах".

Ранее в четверг заместитель председателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов заявил, что бездумные "лайки" и репосты на страницах в соцсетях не могут сами по себе являться основаниями для возбуждения уголовных дел. Он пояснил, что доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка.

Инициатива о декриминализации лайков и репостов

В июне 2018 года депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии "Родина" Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, так называемые "репосты" в интернете.

В настоящее время статья 282 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой.

Одновременно авторы предлагают добавить в КоАП новую статью "пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства". Эта статья предлагает наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до ста часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета. Таким образом, авторы предлагают декриминализировать то преступление, которое сейчас наказывается по Уголовному кодексу, и наказывать его более мягко как административное правонарушение.

Накануне комитет Госдумы по безопасности в качестве соисполнителя не поддержал соответствующий законопроект депутатов Журавлева и Шаргунова.