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Госдума проголосовала за создание объединенной комиссии по этике и контролю за доходами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг проголосовала за создание новой комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Комиссия создана путем реорганизации двух ранее существовавших в Думе комиссий - по этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами.

Также на заседании Госдумы были избраны председатель комиссии - Отари Аршба (фракция "Единая Россия"), его первые заместители Иван Квитка ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия"), Елена Строкова (ЛДПР), Казбек Тайсаев (КПРФ). В состав комиссии вошли 21 депутат на основе принципа пропорционального представительства фракций (11 - от "Единой России", 4 - от КПРФ, 4 - от ЛДПР, 2 - от СР). Заседания комиссии должны будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в сессию.

Реорганизация ранее существовавших комиссий привела к тому, что свои посты председателей в этих комиссиях первоначально утратили Аршба и Наталья Поклонская, однако оба депутата были выдвинуты в качестве кандидатов на пост руководителя новой объединенной комиссии.

Президиум фракции "Единая Россия" в понедельник на этой неделе рассмотрел обе кандидатуры и путем тайного голосования поддержал кандидатуру Аршбы. Как рассказал "Интерфаксу" участник заседания президиума фракции, оба кандидата - на пост главы новой комиссии Аршба и Поклонская самоотводов при рассмотрении их кандидатур на пост главы объединенной комиссии не брали. Голосование было тайным, и Аршба стал его бесспорным лидером. Согласно информации, имеющейся у "Интерфакса", за Поклонскую проголосовали два человека, 28 - за Аршбу.

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Теги: Госдума, Отари Аршба, Наталья Поклонская

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