Единороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президиум фракции "Единая Россия" в понедельник в тайном голосовании поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов; Наталья Поклонская утрачивает свой пост, сообщил "Интерфаксу" участник голосования.

По его словам, оба кандидата на пост главы новой комиссии не брали самоотводов при рассмотрении их кандидатур на пост главы объединенной комиссии.

13 сентября стало известно, что комитет Госдумы по контролю и регламенту в четверг рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий - по контролю за доходами депутатов и по этике. Ранее в руководстве фракции "Единая Россия" подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины - отказом голосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, о повышении пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом в парламентском большинстве, которая проголосовала против законопроекта. Остальные 328 депутатов-единороссов высказались "за", восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции "Единая Россия" в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против правительственного законопроекта, несмотря на решение совета партии о консолидированной поддержке документа.