Фигуранта "дела 26 марта" Крепкина освободят через 10 дней с учетом пересчета срока

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Фигурант "дела 26 марта" Дмитрий Крепкин, которому суд пересчитал срок наказания по принципу "день под арестом за 1,5 в колонии общего режима", выйдет на свободу только через десять дней - после вступления постановления в законную силу.

"Сегодня Льговский районный суд Курской области постановил освободить фигуранта дела "26 марта" Дмитрия Крепкина. Суд удовлетворил ходатайство о зачете наказания Дмитрию Крепкину времени нахождения под стражей до вступления приговора в законную силу (день в СИЗО за 1,5 дня в колонии общего режима - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Роман Лызлов, защищающий Крепкина.

В то же время, по словам адвоката, на свободу Крепкин выйдет лишь через десять дней - после того, как постановление суда вступит в законную силу.

Кроме того, сообщил Лызлов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Крепкина, в которой последний заявляет о необоснованных судебных решениях по его делу и нарушении его права на справедливое судебное разбирательство.

Тверской суд Москвы 7 декабря прошлого года признал Крепкина виновным в "применении насилия, не опасного для здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" (часть 1 статьи 318 УК РФ) и назначил ему наказания в виде 1,5 лет колонии общего режима.

Суд и следствие установили, что мужчина, находясь на не согласованном с органами исполнительной власти мероприятии, проходившем 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в Москве, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и ударил одного из них ногой, тем самым причинив ему физическую боль.

Свою вину Крепкин ни на следствии, ни в суде не признал.

26 марта 2017 года во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе и не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, были задержаны около 500 человек.

К уголовной ответственности в связи с событиями 26 марта в столице было привлечено шесть человек.