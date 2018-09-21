Адвокат сообщила о пяти пострадавших от избиений в ярославской колонии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Не менее пяти заключенных пострадали в результате избиений в ярославской ИК-1, и их количество может увеличиться, сообщила "Интерфаксу" адвокат Ирина Бирюкова.

"В настоящее время известно как минимум о пяти потерпевших в результате избиений, произошедших в конце 2016 и летом 2017 года. Они присутствуют на видео. Количество потерпевших может увеличиться. Сейчас фонд "Общественный вердикт" осуществляет защиту, помимо Евгения Макарова, также Артура Гукасяна и Степана Нуждина", - сказала Бирюкова.

Ранее в ходе одного из заседаний судья также сообщала, что по материалам уголовных дел количество потерпевших составляет не менее пяти.

Как сообщалось, в июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Макарова в ярославской колонии. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

По уголовному делу о превышении полномочий в Ярославле были арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года. По обвинению в совершении этого преступления были арестованы еще два сотрудника колонии, они вошли в число фигурантов дела о превышении полномочий.