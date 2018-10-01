Избитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заключенный Евгений Макаров выйдет из ярославской колонии N8 во вторник, 2 октября, сообщает фонд "Общественный вердикт".

Ранее Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения. Заволжский районный суд Ярославля в сентябре этого года принял решение о пересчете срока отбывания наказания, и теперь Макаров выйдет на свободу на два месяца раньше.

Фонд "Общественный вердикт" отмечает, что Макаров неоднократно подвергался пыткам и "профилактическим" избиениям. Он не раз обращался в правоохранительные органы с жалобами, после чего его отправляли в штрафной изолятор.

"После обращения "Общественного вердикта" в Европейский суд, ЕСПЧ несколько раз принимал срочные защитные меры в отношении Макарова. Но российские власти отвечали ЕСПЧ, что насилие применялось к Макарову законно, расследования не проводилось", - говорится в сообщении.

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. На этом видео сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками. По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года. Макаров тогда не пострадал.

В итоге по уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 13 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России. По данным следствия, в деле о превышении полномочий сотрудниками колонии фигурирует не менее пяти потерпевших.

Публикация видеозаписей с пытками заключенных вызвала общественный резонанс, и после нее стало известно еще о нескольких случаях применения силы к заключенным в других российских тюрьмах. ФСИН инициировала проверку исправительных учреждений.