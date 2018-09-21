Трех человек госпитализировали в Кузбассе после выброса химвеществ на заводе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать человек обратились за медицинской помощью и трое были госпитализированы в Новокузнецке (Кемеровская область) после залпового выброса химических веществ в атмосферу на местном предприятии, сообщает пресс-служба мэрии в пятницу.

"21 сентября в 7:30 по местному времени (04:30 по московскому времени) на предприятии по переработке и утилизации смазочных материалов ООО "Роса-1" произошел залповый выброс химических веществ в атмосферу. Предприятие находится в непосредственной близости от сталепрокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК, на бывшей территории комбината. С ухудшением здоровья в травмпункт обратились 20 работников сталепрокатного производства", - говорится в сообщении.

Работа сталепрокатного производства приостановлена.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Кемеровской области сообщает, что всего в цеху на момент инцидента находились 186 человек, все они были эвакуированы в безопасное место.

Газоспасатели предприятия провели замеры предельно допустимой концентрации примесей, превышений не обнаружено.