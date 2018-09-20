В крымском Армянске в последние четыре дня не фиксировали превышения ПДК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты не выявили превышений концентрации вредных веществ в течение последних нескольких дней на севере Крыма, где в минувшую пятницу ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Силами Роспотребнадзора, министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а также Гидрометцентра продолжаются работы по мониторингу атмосферы. По всем показателям за четыре дня концентрация вредных веществ в воздухе уменьшилась, ситуация продолжает стабилизироваться", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке в четверг.

Глава Крыма сообщил также, что администрация завода по производству диоксида титана, испарения из отстойника которого считают вероятной причиной загрязнения атмосферы в Армянске, принимает меры по устранению недочетов, выявленных при проверке Роспотребнадзора. "В первую очередь это касается работы по инвентаризации всех аспирационных и вентиляционных систем, проведения текущего ремонта и, при необходимости, замены 100% вентиляционных рукавов", - отметил Аксенов.

"Также на данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков. Задача, которая стоит перед заводом, - минимизировать весь возможный урон окружающей среде и людям", - заявил глава республики.

Липкая ржавчина в Армянске

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида, ввели на две недели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и решили приостановить работу химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции". Позже каникулы продлили еще на неделю.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК РФ).

Власти 14 сентября заявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода на севере полуострова, ввели режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах.