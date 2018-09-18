Число жертв ЧП на заводе в нижегородском Дзержинске возросло до шести

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета скончалась женщина, пострадавшая в результате ЧП на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области.

"17 сентября скончалась Елена Мамохина, пострадавшая при взрыве 31 августа на заводе Свердлова", - говорится на странице предприятия в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Таким образом, число жертв трагедии возросло до шести.

31 августа на территории завода имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 квадратных метров. В результате инцидента пять человек погибли, еще шестеро пострадали.

Одна из пострадавших в тяжелом состоянии была госпитализирована в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета, еще трое - в травматолого-ортопедическое отделение больницы скорой медицинской помощи Дзержинска.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.217 УК РФ). Дело передано в Третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ в связи с резонансом.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.