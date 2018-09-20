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В Воронежской области второй раз за неделю столкнулись два автобуса

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Лискинском районе Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Пострадавших доставили в районную больницу, всех уже прооперировали. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, двое - в реанимации, трое - стабильные", - сообщил замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

Авария произошла в 14:00 на автодороге Лиски-Колыбелка.

По данным полиции, микроавтобус врезался в пассажирский ПАЗ из-за того, что его водитель не справился с управлением. По факту аварии организована проверка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее, 18 сентября, на 525 км автодороги М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. В результате погибли пять жителей Карачаево-Черкесии, 14 человек были госпитализированы, из них пятеро после оказания медпомощи отпущены домой. Возбуждено два уголовных дела - по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц) и по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц).

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Теги: Воронежская область

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