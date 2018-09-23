"Россети" начали трёхмесячные учения в Тверской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" в субботу начали масштабные учения в Тверской области, которые продлятся до 22 декабря, передает корреспондент "Интерфакса". Общая стоимость запланированных мероприятий - 1,7 млрд руб, уточнили в "Россетях".

Предстоящие учения - важный шаг на пути решения проблем, копившихся в энергетике Тверской области на протяжении последних десятилетий, сообщили "Россети". В их числе - рост аварийности по причине повторяющихся стихийных явлений (грозы, ураганы, ледяные дожди), вызывающих падения деревьев на провода, а также замыкания на древесно-кустарниковую растительность; высокая залесенность трасс прохождения воздушных линий и недостаточные объемы плановых работ по и расчистке и расширению; сложное техническое состояние распределительных сетей и оборудования электросетевого комплекса региона; высокий уровень сверхнормативных потерь электроэнергии.

Решение этих проблем требует нестандартных подходов, отметили в компании.

В рамках учений будет выполнен трехлетний план тверского филиала ПАО "МРСК Центра" по расчистке просек воздушных линий - 6566 гектар, пятилетний объём работ по их расширению - 1000 гектар, а также замена 530 километров голого провода на СИП (самонесущий изолированный провод), говорится в сообщении "Россетей".

Ожидается, что после проведения учений в два раза снизится время ликвидации массовых отключений, вызванных воздействием неблагоприятными погодными явлениями. Аварийность в электрических сетях филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" сократится на 30%. Будет проведена натурная выверка координат линейных электросетевых объектов тверского филиала ПАО "МРСК Центра", что позволит создать цифровую модель электрических сетей (ГИС), куда войдёт 30 тысяч объектов, отметили электросетевом холдинге.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.