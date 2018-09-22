Программа цифровизации электросетей не требует допфинансирования из бюджета

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Программа цифровизации электросетей не потребует дополнительного финансирования из бюджета, заявил журналистам гендиректор ПАО "Россети" Павел Ливинский.

"Какого-то дополнительного инфраструктурного финансирования под эти объекты из бюджета не требуется. Другой вопрос, когда идёт речь о том, что дополнительно можно сделать. Но для того, чтобы кто-то финансировал это, нужно показать, какую доходность он от этого получит", - сказал Ливинский.

Он отметил, что "Россети" вошли в рабочую группу по "списку Белоусова", но конкретные проекты в ее рамках пока прорабатываются. "Мы в рабочую группу вошли. Будем работать в рамках рабочей группы. Если будет что-то конкретное для обсуждения, мы обязательно расскажем. Пока на стадии проработки", - заявил Ливинский.

При этом он подчеркнул, что программа цифровизации окупается за счёт собственных эффектов и не требует дополнительного роста тарифов.

"Наш вопрос только в том, чтобы экономия, которой мы достигнем, была гарантированно оставлена в тарифе - почему мы говорим про долгосрочные тарифы на период окупаемости данных мероприятий", - заметил глава "Россетей".

Предполагаемый объем программы цифровизации "Россетей" достигает 1,3 трлн руб.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.