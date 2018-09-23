К полудню в Хабаровском крае проголосовали почти 20% избирателей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В повтором голосовании на выборах губернатора Хабаровского края, по данным на 12:00 местного времени (05:00 по Москве), приняли участие 19,89% избирателей, сообщается на сайте краевой избирательной комиссии.

Явка во втором туре несколько выше, чем в ходе голосования 9 сентября. Тогда к этому времени проголосовали 17,73%.

В избирком в субботу поступило несколько жалоб, которые касаются незаконной агитации в пользу кандидата Сергея Фургала в "день тишины". На заседании рабочей группы в воскресенье было принято решение направить материалы для расследования в полицию. Как ожидается, избирательная комиссия в воскресенье должна принять решение либо о предупреждении кандидата, либо об административном производстве по фактам выявленных нарушений.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.