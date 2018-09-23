Хабаровский избирком направил в полицию материалы о незаконной агитации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хабаровского края на заседании рабочей группы в воскресенье приняла решение направить в УМВД по региону материалы о незаконной агитации в пользу кандидата в губернаторы Сергея Фургала в "день тишины".

В субботу вечером в избирком поступили несколько жалоб, которые касались, в частности, размещения видеоролика в инстаграме, распространения печатной агитационной продукции и агитации, размещенной на большом экране на площади Ленина. Ранее избирком уже выносил одно предупреждение кандидату Фургалу.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев на брифинге в Хабаровске в воскресенье тоже сообщил журналистам о незаконной агитации за Фургала. По его словам, реклама кандидата шла на центральной площади Хабаровска, по городу передвигался автомобиль с агитматериалами под стеклом, а печатную продукцию распространяли по домам.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал в первом туре выборов 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.