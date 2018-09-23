Главные новости
23сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентябряВ РоссииФСБ сообщила о заходе украинских кораблей в исключительную экономическую зону РФСпортДжошуа нокаутировал Поветкина
В России

Штаб главы Хабаровского края пожаловался на незаконную агитацию его конкурента

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Представители предвыборного штаба кандидата в губернаторы Хабаровского края, действующего главы региона Вячеслава Шпорта подали 19 жалоб в избирательную комиссию края.

"Жалобы касаются проведения незаконной агитации в пользу кандидата (от ЛДПР) Сергея Фургала как вчера в "день тишины", так и сегодня. Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей", - сообщили "Интерфаксу" в предвыборном штабе Шпорта.

По данным представителя штаба, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игрою Касаткину.

"Давление оказывалось и на главу района имени Лазо Владимира Сорокина", - добавил собеседник агентства.

Ранее в краевом избиркоме сообщили, что зарегистрировано 10 жалоб на нарушения в ходе голосования, поданных представителями ЛДПР.

В свою очередь пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко сообщила, что юристы предвыборного штаба готовят пакет документов о нарушениях для подачи в ЦИК РФ, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

"В основном жалобы касаются нарушения военнослужащими тайны выборов. Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами", - сказал представитель штаба кандидата.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора края. Действующий глава региона Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хабаровский край, Вячеслав Шпорт

Новости по теме

В России
ФСБ сообщила о заходе украинских кораблей в исключительную экономическую зону РФФСБ сообщила о заходе украинских кораблей в исключительную экономическую зону РФ
Корабли Пограничной службы выдвинулись для сопровожденияПодробнее
 Рогозин назвал дату посадки марсохода российско-европейской миссии на МарсРогозин назвал дату посадки марсохода российско-европейской миссии на Марс
Глава "Роскосмоса" пообещал, что российский десантный модуль нежно посадит европейский марсоход на планетуПодробнее
 Россия отказалась участвовать в американском лунном проектеРоссия отказалась участвовать в американском лунном проекте
Дмитрий Рогозин заявил, что Москву не устраивает участие в создании окололунной станции на вторых роляхПодробнее
 В правительстве Хакасии назвали сообщение об отставке Зимина неверно истолкованнымВ правительстве Хакасии назвали сообщение об отставке Зимина неверно истолкованным
Он останется на своем посту до избрания нового главы регионаПодробнее
Глава Хакасии снял свою кандидатуру с выборовГлава Хакасии снял свою кандидатуру с выборов
Теперь кандидату от КПРФ придется либо конкурировать с "эсером", либо с представителем "Партии роста"Подробнее
 В Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательстваВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательства
Один из подопечных центра, не выдержав жестокого обращения, пытался покончить с собойПодробнее
 Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуКремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерику
Накануне США ввели санкции против Китая из-за покупки системы С-400, а также против 27 россиян и шести компаний из РФ за вмешательство в выборыПодробнее
 Женщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузовЖенщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузов
Минтруд пересмотрит список из 456 "запрещенных" для женщин профессийПодробнее
 Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста
Общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельностиПодробнее
 Подрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестован
Бенефициар строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин обвиняется в миллионных хищенияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентябряВ РоссииФСБ сообщила о заходе украинских кораблей в исключительную экономическую зону РФСпортДжошуа нокаутировал ПоветкинаВ миреСпасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииВ РоссииРогозин назвал дату посадки марсохода российско-европейской миссии на МарсЭкономикаВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Штаб главы Хабаровского края пожаловался на незаконную агитацию его конкурента

Премьер Грузии разъяснил инициативу о культивации и экспорте конопли

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентября

Инцидент с ВМС Украины в российских территориальных водах, гарантии строительства "Северного потока-2" Подробнее

Свыше 30 авиарейсов задержаны в Перми из-за непогоды

Дочь Рональда Рейгана поддержала обвинительницу Кавано

В Швейцарии пройдет референдум о еде

Правительство Великобритании начало подготовку к досрочным выборам

Дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве

К полудню в Хабаровском крае проголосовали почти 20% избирателей

Хабаровский избирком направил в полицию материалы о незаконной агитации

Спасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании

Спасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииБортинженер заперся в машинном отсеке Подробнее

Обвинитель Бретта Кавано даст показания в сенате

"Россети" начали трехмесячные учения в Тверской области

В Батуми стартует Всемирная шахматная Олимпиада

Центр столицы перекроют для проведения Московского марафона

Краснодар официально признан городом-миллионником

Сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 129%

Джошуа нокаутировал Поветкина

Джошуа нокаутировал ПоветкинаБританский боксер защитил свои чемпионские титулы Подробнее

Два главы православных церквей призвали не допустить конфликта из-за автокефалии на Украине

Британский самолет провел разведку вблизи Крыма

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');