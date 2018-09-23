Штаб главы Хабаровского края пожаловался на незаконную агитацию его конкурента

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Представители предвыборного штаба кандидата в губернаторы Хабаровского края, действующего главы региона Вячеслава Шпорта подали 19 жалоб в избирательную комиссию края.

"Жалобы касаются проведения незаконной агитации в пользу кандидата (от ЛДПР) Сергея Фургала как вчера в "день тишины", так и сегодня. Нами зафиксированы факты подвоза и подкупа избирателей. Кроме того, оказывается давление и звучат угрозы в адрес глав районов и их заместителей", - сообщили "Интерфаксу" в предвыборном штабе Шпорта.

По данным представителя штаба, неизвестные ворвались в здание администрации Комсомольского района и угрожали первому заместителю главы района Игрою Касаткину.

"Давление оказывалось и на главу района имени Лазо Владимира Сорокина", - добавил собеседник агентства.

Ранее в краевом избиркоме сообщили, что зарегистрировано 10 жалоб на нарушения в ходе голосования, поданных представителями ЛДПР.

В свою очередь пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко сообщила, что юристы предвыборного штаба готовят пакет документов о нарушениях для подачи в ЦИК РФ, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

"В основном жалобы касаются нарушения военнослужащими тайны выборов. Проголосовав, они фотографируют свои бюллетени, чтобы, предположительно, отчитаться перед командирами", - сказал представитель штаба кандидата.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора края. Действующий глава региона Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.