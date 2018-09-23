В России

Машина сбила двух женщин на переходе в Петербурге, одна из них скончалась

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля сбила двух женщин на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Петербурга, одна из пострадавших погибла, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По ее данным, около 16:00 водитель автомобиля "Киа" 1993 года рождения на Бухарестской улице сбила двух женщин в зоне регулируемого пешеходного перехода.

"В результате ДТП одна из женщин погибла, - сказал собеседник агентства, вторая получила тяжелые травмы и была госпитализирована".

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