Машина сбила двух женщин на переходе в Петербурге, одна из них скончалась

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля сбила двух женщин на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Петербурга, одна из пострадавших погибла, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По ее данным, около 16:00 водитель автомобиля "Киа" 1993 года рождения на Бухарестской улице сбила двух женщин в зоне регулируемого пешеходного перехода.

"В результате ДТП одна из женщин погибла, - сказал собеседник агентства, вторая получила тяжелые травмы и была госпитализирована".