Три человека погибли в автоаварии на мосту в Иркутске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция разбирается в обстоятельствах лобового столкновения на мосту в Иркутске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

Авария произошла в ночь на понедельник на мосту через Иркут.

"В результате аварии автомобилей Toyota Caldina и Toyota Allex погибли три человека, виновник, водитель Caldina с места сбежал. Впоследствии задержан полицейскими предположительно в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Подробности автоаварии полиция обещает раскрыть позже.