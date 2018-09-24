Три человека погибли в автоаварии на мосту в Иркутске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция разбирается в обстоятельствах лобового столкновения на мосту в Иркутске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.
Авария произошла в ночь на понедельник на мосту через Иркут.
"В результате аварии автомобилей Toyota Caldina и Toyota Allex погибли три человека, виновник, водитель Caldina с места сбежал. Впоследствии задержан полицейскими предположительно в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Подробности автоаварии полиция обещает раскрыть позже.