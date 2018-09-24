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Три человека погибли в автоаварии на мосту в Иркутске

Виновник пытался сбежать

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция разбирается в обстоятельствах лобового столкновения на мосту в Иркутске, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

Авария произошла в ночь на понедельник на мосту через Иркут.

"В результате аварии автомобилей Toyota Caldina и Toyota Allex погибли три человека, виновник, водитель Caldina с места сбежал. Впоследствии задержан полицейскими предположительно в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Подробности автоаварии полиция обещает раскрыть позже.

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Теги: Россия, Иркутск

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