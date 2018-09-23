Фургал, по предварительным данным, победил на выборах губернатора Хабаровского края

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, согласно подсчету 100% протоколов, набирает почти 70% во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Его соперник, действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов.

По данным на 18:00 местного времени, в выборах приняли участие почти 43% избирателей.

В краевую избирательную комиссию от штабов обоих кандидатов поступили жалобы на нарушения в ходе голосования, однако пока избирком не вынес ни одного решения, которое могло бы повлиять на результат голосования.