Девять из 24 сообщений о нарушениях на хабаровских выборах оказались ложными

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - 24 сообщения о нарушениях в ходе выборов в Хабаровском крае поступило в "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), девять из них оказались ложными.

"Хабаровский край: накануне и в день голосования на Карту сообщений Национального общественного мониторинга поступило 24 сообщения, среди которых 9 фейков, 6 избирательных споров в обработке и 1 решенный избирательный спор", - говорится в сообщении НОМ, поступившем в "Интерфакс".

Наблюдатели отмечают, что взаимные обвинения в нарушении избирательного законодательства со стороны команд обоих кандидатов начали поступать с момента открытия избирательных участков.

"Наблюдателями были направлены пять обращений с фактами нарушений избирательного законодательства в адрес регионального избиркома, среди которых и требование отменить результаты голосования на одном из избирательных участков. Наблюдателями был зафиксирован факт вброса бюллетеней на одном избирательном участке", - добавили в НОМ.

В сообщении отмечается, что на карту сообщений НОМ по Владимирской области накануне второго тура выборов поступило больше сигналов о нарушении избирательного законодательства, чем перед первым туром.

"Наблюдатели НОМ зафиксировали 62 сообщения, в достоверности которых еще предстоит разобраться", - сообщили в организации.

В частности, наблюдатели сообщают о недопуске наблюдателей на участки и противоправных действиях в отношении членов избирательных комиссий.

"НОМ констатирует большое количество фейковых сообщений: распространяемые в сети ролики, смонтированные или записанные заранее, сообщения о нарушениях без конкретики, сообщения о предполагаемых нарушениях. Национальный общественный мониторинг продолжает следить за развитием событий", - говорится в сообщении.