После подсчета 99,24% протоколов в Хабаровском крае результат Фургала составил 70%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от ЛДПР, согласно подсчету 99,24% протоколов, набирает почти 70% на выборах губернатора Хабаровского края, свидетельствуют данные подсчета голосов на сайте ЦИК РФ.

Его соперник действующий глава края единоросс Вячеслав Шпорт значительно уступает, набрав 27,91% голосов.

"Такой результат голосования мы предполагали еще неделю назад. Наши предположения оказались верны. Это значит, что выборы были честными", - сказал Фургал журналистам.

Второй тур выборов прошел в воскресенье 23 сентября. Необходимость повторного голосования возникла из-за того, что в единый день - 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать больше половины голосов избирателей. Повторное голосование прошло при высокой для региональных выборов явке. По данным на 18:00 местного времени, в выборах приняли участие почти 43% избирателей.

В краевую избирательную комиссию от штабов обоих кандидатов поступило большое количество жалоб на нарушения в ходе голосования, однако пока избирком не вынес ни одного решения, которое могло бы повлиять на результат голосования.