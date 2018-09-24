В России

Неизвестные залили вечный огонь в Челябинской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают личности неизвестных, заливших водой мемориал "Вечный огонь" в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник.

"Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия нескольких человек, предположительно взрослых людей, которые заливают пламя",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, с помощью видеозаписи устанавливаются личности правонарушителей.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, сразу после инцидента на место выехали сотрудники газовой службы, которые констатировали факт вандализма и восстановили горение пламени.

Также СМИ уточняют, что это третий за два года случай покушения на коркинский мемориал "Вечный огонь".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Челябинская область

Новости по теме

В России
Россия передаст Сирии комплекс С-300Россия передаст Сирии комплекс С-300
По словам Сергея Шойгу, Россия обеспечит радиоэлектронное подавление систем связи боевой авиации над акваторией Средиземного моряПодробнее
 КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах
Речь идет о Хакасии, Владимирской области и Хабаровском краеПодробнее
 Соратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемникаСоратники Навального сообщили о его задержании сразу после выхода из спецприемника
Оппозиционера задержали в рамках административного дела, связанного с митингами 9 сентябряПодробнее
 Кандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской областиКандидат от ЛДПР Сипягин стал победителем выборов губернатора Владимирской области
Обработаны 100% протоколовПодробнее
Российские ученые анонсировали создание абсолютно защищенной вычислительной средыРоссийские ученые анонсировали создание абсолютно защищенной вычислительной среды
Базовым процессором новой вычислительной системы станет отечественный "Эльбрус"Подробнее
 Сипягин опередил Орлову почти на 12% на выборах во Владимирской областиСипягин опередил Орлову почти на 12% на выборах во Владимирской области
Обработана половина протоколовПодробнее
 Памфилова предостерегла от поспешных выводов по итогам выборов во Владимирской областиПамфилова предостерегла от поспешных выводов по итогам выборов во Владимирской области
Глава ЦИК отметила малое количество официальных жалобПодробнее
 Кандидат от ЛДПР победил на выборах губернатора Хабаровского краяКандидат от ЛДПР победил на выборах губернатора Хабаровского края
Посчитано 100% протоколовПодробнее
 После подсчета 99,24% протоколов в Хабаровском крае результат Фургала составил 70%После подсчета 99,24% протоколов в Хабаровском крае результат Фургала составил 70%
У действующего главы региона Вячеслава Шпорта 27,91% голосов избирателейПодробнее
 Преимущество Фургала достигло 40% голосов на выборах хабаровского губернатораПреимущество Фургала достигло 40% голосов на выборах хабаровского губернатора
По данным ЦИК, обработано более 50% протоколовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия передаст Сирии комплекс С-300В РоссииКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахЭкономика"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New StreamЭкономикаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСпортЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лигиВ РоссииКандидат от ЛДПР победил на выборах губернатора Хабаровского края

Минздрав РФ подготовит проект об увеличении возраста, с которого можно покупать алкоголь

Концепция должна быть представлена 1 февраля 2019 года Подробнее

Лукашенко посетовал, что минское "Динамо" "колбасит" в чемпионате КХЛ

В ближайшие два дня в Москву придут дожди и похолодание

"Победа" взыскала 250 тыс. рублей с курильщика за внеплановую посадку самолета

В КПРФ подтвердили участие Ищенко в новых выборах губернатора Приморья

Украина внесла Александра Дугина в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Бекхэм предложил Зидану возглавить "Интер Майами"

Курс доллара США опустился до 66 рублей впервые с 9 августа

В администрацию Читы пришли с обысками по делу о мошенничестве

УАЗ открыл первый дилерский центр в Мексике

Россия передаст Сирии комплекс С-300

Россия передаст Сирии комплекс С-300По словам Сергея Шойгу, Россия обеспечит радиоэлектронное подавление систем связи боевой авиации над акваторией Средиземного моря Подробнее

В Афганистане пленный талиб захватил оружие и расстрелял восьмерых полицейских

Следователи проверят сообщения о вечеринке первокурсников с раздеванием в Тюмени

Заключенные сургутской колонии пожаловались на требующих взятки сотрудников ФСИН

Президент Молдавии временно отстранен от должности

Прокуратура потребовала приостановить завод в Челябинске из-за эко-нарушений

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');