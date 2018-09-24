Неизвестные залили вечный огонь в Челябинской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают личности неизвестных, заливших водой мемориал "Вечный огонь" в Коркино Челябинской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник.

"Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия нескольких человек, предположительно взрослых людей, которые заливают пламя",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, с помощью видеозаписи устанавливаются личности правонарушителей.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, сразу после инцидента на место выехали сотрудники газовой службы, которые констатировали факт вандализма и восстановили горение пламени.

Также СМИ уточняют, что это третий за два года случай покушения на коркинский мемориал "Вечный огонь".