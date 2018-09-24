Митрополит Иларион призвал не увлекаться составлением списков "специализации" святых

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не воспринимать серьезно публикуемые списки "специализаций" святых, составленные по принципу "этот святой помогает от головной боли, а этот - от зубной", которые, как он отметил, часто основаны исключительно на домыслах.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" он напомнил, что есть такое поверие, будто святой Иоанн Предтеча помогает от головной боли. "На чем основано это поверие? На том, что он закончил свою жизнь мучеником, и ему была отсечена голова. Думаю, что вряд ли спасение от головной боли стоит искать в подобного рода ассоциации", - считает митрополит.

В то же время предрассудки необходимо отделять от религиозного опыта людей, сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос, правда ли святой Спиридон Тримифунтский, десница которого сейчас находится в Москве, помогает в решении жилищных вопросов и поиске работы.

"Опыт очень многих верующих показывает, что святитель Спиридон, так же как святитель Николай, епископ Мир Ликийских (они, кстати, были современниками), очень быстро откликается на молитвы и просьбы", - сказал архиерей.

Говоря о разделении святых на "сферы влияния", он заметил, что "кто-то может над этим посмеяться, но это небезосновательно - как правило, это основано на опыте людей". "Вот человек обращается в молитве к одному святому с какой-то просьбой и не получает ответа, просьба эта не исполняется, святой, конечно, его слышит, но просьба не исполняется, обращается к другому - и просьба исполняется. Если это получается у одного, у второго человека, у третьего, у десятка, у сотен людей, постепенно распространяется такая молва: вот этот святой помогает именно в этом", - рассказал иерарх.

По его словам, то же самое касается и святителя Спиридона Тримифунтского, не на пустом месте возникает такое отношение к святым. "Другое дело, когда появляются списки, кому в каком случае надо молиться", - добавил митрополит.