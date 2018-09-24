Суд вновь отправил Навального под арест на 20 суток

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в понедельник признал оппозиционера Алексея Навального виновным в организации несанкционированного митинга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему назначено наказание в виде 20 суток административного ареста", - сказал представитель суда.

Навальный был задержан в понедельник на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу.

Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, Навальный через интернет призывал граждан к участию в несанкционированном митинге. Кроме того, из-за его действий, в ходе акции был причинен вред двум сотрудникам полиции, а также ущерб патрульной машине.

В суде Навальный не признал своей вины и заявил, что данный административный материал составлен с целью возбудить в дальнейшем уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Это уголовное дело политически мотивировано, оно нужно, чтобы препятствовать моей деятельности и чтобы продлить мне до бесконечности испытательный срок, который не дает мне баллотироваться (на выборах). Это шаг к фабрикации уголовного дела. Поэтому такая экзотическая статья - 20.2 ч.4, потому что наличие именно этого состава дает возможность московской полиции "возбудить" уголовное дело", - заявил оппозиционер в суде.

Как ожидается, сегодняшнее решение будет обжаловано в Мосгорсуде.