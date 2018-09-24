Полиция подтвердила задержание Навального по административной статье

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полиция подтвердила, что в понедельник задержала оппозиционера Алексея Навального после освобождения из спецприемника, в котором он отбывал 30 суток ареста.

"Сегодня полицейскими был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции Алексей Навальный. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения, добавили в полиции.

Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что оппозиционер был задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, на него составлен новый протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

По словам Волкова, новое административное дело связано с митингами 9 сентября, во время которых Навальный отбывал арест за нарушения правил организации акции, состоявшейся в Москве 28 января.

Он отметил, что эта часть 4 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу") ранее в отношении А.Навального не применялась и может быть поводом для возбуждения уголовного дела.

За нарушение части 4 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток.