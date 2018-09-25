Что случилось этой ночью: вторник, 25 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Алексея Навального арестовали на 20 суток за нарушения при организации митинга. Это произошло меньше чем через сутки после окончания его предыдущего ареста.

- Суды смогут прекращать уголовные дела о лайках и репостах с экстремистским контентом на стадии расследования. Верховный суд РФ наделил их специальными полномочиями.

- ФИФА впервые за десять лет назвала игроком года кого-то кроме Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В этот раз повезло хорвату Луке Модричу, который добрался до финала чемпионата мира со своей сборной.