"Ъ" сообщил о планах России поставить в Сирию два полковых комплекта С-300

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия поставит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-300, сообщает во вторник газета "Коммерсант", ссылаясь на неофициальные данные.

"В течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком", - отмечает газета.

Количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, сказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, "поставки начнутся с двух-четырех (дивизионов - "ИФ"), а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми", - сказал он.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ представило поминутную хронологию катастрофы Ил-20 в Сирии и полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с российским самолетом Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сообщил министр.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил Шойгу.