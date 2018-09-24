В МИД РФ заявили о готовности России обсуждать с США поставку Сирии С-300

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова обсуждать с США все вопросы, касающиеся Сирии, в том числе поставку Дамаску комплексов С-300, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы готовы обсуждать с США любые темы, касающиеся ситуации в Сирии и где бы то ни было еще. Но для того чтобы обсуждение было продуктивным, американским коллегам надо отказаться от менторства и попыток представлять собственные подходы и собственные взгляды в качестве единственно возможных и единственно допустимых", - сказал Рябков "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на вопрос о том, готова ли российская сторона обсуждать с США тему поставок Сирии комплексов С-300.

Ранее в понедельник госсекретарь США Майе Помпео заявил, что намерен поднять данный вопрос на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.