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Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20

Есть обновление от 20:50

Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолеты

Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ отвергли заявления израильских военных об их непричастности к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии 17 сентября.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков представил данные с индикаторов пункта боевого управления российской системы С-400, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200.

"Еще раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов", - отметил генерал.

По словам Конашенкова, пункт боевого управления российской системы С-400 на авиабазе Хмеймим 17 сентября обнаружил самолеты ВВС Израиля. Российская система присвоила им номера 125, 130, 149 и 045.

"На экране вы видите отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО. Ей присвоен номер 158Б. Индекс "Б" обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", - сказал Конашенков.

"На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", - сообщил представитель Минобороны РФ.

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"Как видно, по состоянию на 22:01:17, три израильских самолета заняли зону дежурства в воздухе на высотах от семи и выше километров. Их положение на экране индикатора обозначено желтыми отметками и соответствует номерам 045, 125 и 130", - сказал Конашенков.

По его словам, один израильский самолет с отметкой 149 в момент трагедии находился на высоте от девяти до 10 км на одном азимуте с российским Ил-20, имеющим отметку 007 относительно направления полета зенитной ракеты. Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F16 с отметкой 149. На левом экране видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета", - сказал Конашенков.

По словам генерала, в 22:02 головка самонаведения ракеты перехватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой являлся российский самолет Ил-20.

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", - сообщил Конашенков. По его словам, сирийская ракета поразила Ил-20 в 22:02:45.

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"Израильский F16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", - заявил Конашенков.

"Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F16 продолжают находиться в данном районе. Причем один из них в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, что номер данной воздушной цели израильского F16 изменился. Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - заключил он.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты.

24 сентября было объявлено, что Россия поставит Сирии комплекс С-300.

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Теги: Минобороны, Сирия, Израиль, Ил-20

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