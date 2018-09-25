Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Проект закона был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, при рассмотрении в Госдуме документ не претерпел изменений.

За отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста (до пяти лет до назначения страховой пенсии - ИФ) вводится штраф в размере до 200 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов.

Представители делового сообщества и профсоюзы высказались против столь жесткой меры и предлагали депутатам смягчить законопроект.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что введение уголовной ответственности за безосновательный отказ в приеме на работу или безосновательное увольнение лиц предпенсионного возраста имеет, прежде всего, предупредительный характер. "Мы исходим из того, что эта норма, скорее всего, будет превентивной и будет психологически воздействовать на тех, кто при принятии решения начнет думать о том, как без серьезных на то оснований уволить работника предпенсионного возраста или не взять его на работу", - заявил Володин "Интерфаксу".

Спикер Госдумы также объяснил, почему законопроект не был смягчен. "Действительно, со стороны бизнес-сообщества и профессиональных союзов звучат предложения не вводить уголовную ответственность за нарушение прав работников предпенсионного возраста. Но, еще раз все взвесив и обсудив, мы пришли к выводу, что такая ответственность должна быть", - сказал Володин. Он уверен, что эта мера станет "дополнительной защитой для тех, кто может пострадать от действий работодателя, и речь именно о людях предпенсионного возраста". Володин не исключил, что со временем появятся основания отказаться от этой жесткой меры. "Возможно, со временем, когда мы изучим правоприменительную практику, посмотрим, как складываются отношения работодателя и работника, и увидим, что появились основания отказаться от этой меры, мы это сделаем", - сказал спикер.

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом. 6 сентября Путин внес в Госдуму соответствующую поправку к закону.