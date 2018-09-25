Террористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сторонники международных террористов больше не стремятся выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, по приказу своих лидеров они остаются на территории РФ для создания ячеек и подготовки терактов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы Российской Федерации в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов", - сказал первый заместитель руководителя управления "И" аппарата НАК Андрей Кокоуров в ходе форума "Противодействие идеологи терроризма в образовательной сфере и молодежной среде.

Он также отметил, что спецслужбы отмечают тенденцию на "саморадикализацию" граждан, когда люди без внешнего воздействия и вербовки начинают интересоваться радикальными идеологиями.

Кокоуров также заявил, что нападение боевиков на полицейских в Чечне, совершенное в августе, не единственный пример участия несовершеннолетних граждан в террористических акциях на территории РФ.

"Из СМИ вы знаете о нападении на полицейских в Шалинском района Чеченской республике, среди нападавших, к сожалению, были несовершеннолетние, младшему - всего одиннадцать лет. К сожалению, это не единственный пример участия несовершеннолетних в террористических акциях", - сказал он, не приведя других примеров.

Нападения в Чечне

В результате нападений 20 августа в Чечне пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально пытались совершить резонансные преступления накануне празднования Курбан-Байрама.

Глава Чечни подчеркнул, что злоумышленники целенаправленно вербуют подростков. "Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника", - продолжил он.