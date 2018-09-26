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Гражданин Таджикистана осужден в Хабаровске за вербовку в ИГ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Дальневосточный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана к 4,5 годам общего режима за вербовку жителей Хабаровска в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Восточному военному округу.

По данным пресс-службы, осужденный, имея теологическое образование и будучи ярым приверженцем радикально-религиозных течений ислама поддерживал деятельность международной террористической организации "Исламское государство", которая запрещена на территории Российской Федерации.

В Хабаровске мужчина несколько месяцев пытался привлечь к деятельности организации нескольких местных жителей, а через некоторое время подготовил одного из них к исполнению теракта на территории России.

Преступника задержали в декабре 2017 года. Свою вину он признал частично. Приговор суда вступил в законную силу.

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Теги: Россия, Хабаровск, ИГ

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