Руководство сельской школы под Астраханью уволили после издевательств над учеником

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Все руководство школы села Алтынжар в Астраханской области, а также учитель рисования, допустившие некорректное обращение с учеником, уволены. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минобразования региона во вторник.

"Мама ученика написала заявление о том, что учительница ударила и унизила ее ребенка на уроке. Проверка районного отдела образования почти все обвинения родителя подтвердила. Уволена не только учительница, но и вся администрация школы, включая директора", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно заявлению матери школьника, с которым ознакомился журналист агентства, на объединенном уроке рисования пятых и седьмых классов 14 сентября всем ученикам в помещении класса не хватило места. Мальчик, чьи родители обратились с заявлением, стоял у стены и рисовал, когда учитель подошла сзади и ударила его по голове за то, что он прижался к занавеске.

Затем она пинками заставила его сесть на пол под стол. Ребенок кашлял - одноклассники стали называть его собакой и начали кидать в него обувь. Учитель не прекратил травлю. Родители утверждают, что мальчик испытал сильнейший стресс, начал заикаться и сейчас отказывается посещать школу.

"Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно", - привели в пресс-службе областного Минобразования слова главы ведомства Виталия Гутмана.

В министерстве отметили, что в Астраханской области создан региональный родительский комитет, куда также можно сообщать о случаях нарушения закона в образовательных организациях.