Погибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами Мужества

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - 15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20, представлены к награждению орденами Мужества посмертно, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно", - заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что семьям погибших оказывается помощь.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих. Как заявили в Минобороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом в ведомстве подчеркнули, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.