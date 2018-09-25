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Министры Израиля обсудят ситуацию в регионе и отношения с Россией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Узкий кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности, как ожидается, соберется во вторник для обсуждения ситуации в регионе, включая отношения с Россией после того, как в Сирии был сбит российский самолет-разведчик, сообщила газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что узкий кабинет, именуемый также министерской комиссией по вопросам национальной безопасности, соберется на следующий день после того, как Россия объявила о решении поставить Сирии комплексы ПВО С-300 для обеспечения безопасности российских военных в этой стране.

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Как сообщалось накануне, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии "в руки безответственных лиц" комплекса С-300 усилит напряженность в регионе. Нетаньяху отметил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

По сообщениям израильских СМИ, передача российской стороной Дамаску С-300 вызвала обеспокоенность и в возглавляемой США международной антиигиловской коалиции (борется с "Исламским государством" - запрещенной в РФ террористической организацией).

Израильское телевидение приводит слова неназванного американского официального лица, который заявил, что эти российские системы могут представлять угрозу самолетам США, которые действуют в сирийском воздушном пространстве. "Поставки в Сирию дополнительных систем ПВО не покончат с непрофессиональными и беспорядочными ракетными обстрелами со стороны сирийской армии и не снизят угрозы для самолетов, летающих в этом районе", - сказал американский представитель.

The Times of Israel напоминает, что ранее в этом году министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупреждал, что Израиль нанесет удар по С-300 в Сирии, если они будут использованы против израильских целей. "Одно должно быть ясно: если кто-то будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим. И не важно, будет это С-300 или С-700", - приводит газета слова министра.

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Бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин также уверен, что если С-300 будут поставлены Дамаску, ВВС Израиля быстро уничтожат этот комплекс.

На прошлой неделе над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих. Как заявили в Минобороны РФ, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом в ведомстве подчеркнули, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

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Теги: Израиль, Россия, Сирия

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