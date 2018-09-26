Пассажир рейса Новосибирск - Баку, угрожавший взорвать самолет, стал фигурантом дела

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении пассажира отправлявшегося из Новосибирска в Баку самолета, который потребовал пересадить его в бизнес-класс, угрожая взрывом на борту, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО. Дело возбуждено по ч.2. ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В сообщении говорится, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет.

"Незамедлительно была проведена эвакуация пассажиров, обследование воздушного судна и повторный досмотр пассажиров и их багажа с применением служебно-розыскной собаки. Взрывчатых веществ и взрывчатых устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

В 10:30 мск во вторник самолет вылетел в пункт назначения.

Как сообщалось, инцидент произошел на борту Airbus A-320 авиакомпании S7.