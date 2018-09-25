В Челябинской области вынесен приговор "черным риелторам", лишившим жилья 31 человека

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Копейский городской суд Челябинской области вынес приговор группе "черных риелторов", присвоивших жилье граждан на сумму свыше 46 млн рублей.

Пресс-службу Генпрокуратуры РФ сообщает во вторник, что мошенничеством занималась группа из 13 человек: риелторы и сотрудница территориального отдела Росреестра. В 2014-2015 годах они обманом продавали квартиры потерпевших, а полученные от сделки средства присваивали, не предоставляя гражданам иного жилья.

Также, они предлагали купить жилье с участием материнского капитала, убеждали потерпевших заключать фиктивные договоры купли-продажи и договоры займов без фактической передачи денежных средств. Деньги, поступавшие из пенсионного фонда в счет оплаты по фиктивным договорам займа, также похищали.

В результате 31 потерпевшему был причинен ущерб на сумму свыше 46,7 млн рублей.

Суд признал мошенников виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (чч.3,4 ст.159 УК РФ). Восьмерым осужденным назначены наказания от двух лет и шести месяцев до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, еще пятеро получили условные сроки наказания на два-три года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму свыше 14,6 млн рублей.