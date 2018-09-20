Казанский чиновник, извинившийся перед ветераном за угрозы коллекторов, получил выговор

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель исполкома Казани объявил выговор главе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимуру Алибаеву после скандала с фронтовиком Юрием Величко, у которого коллекторы выбивали долг в 40 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба мэрии.

"Тимуру Алибаеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей", - говорится в пресс-релизе.

Такое решение принято в ходе разбирательства по ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому управляющая компания за долги отключала свет.

Также сообщается, что проверка всех ответственных служб продолжается: в комитете ЖКХ проверяют документы, предоставленные ветераном. Кроме того, запрошена необходимая документация от управляющей компании. После проверки происшествию будет дана соответствующая оценка, отмечается в сообщении.

Кроме того, проверки по факту случившегося проводят прокуратура, следственные органы и МВД.

Ранее сообщалось, что глава района Алибаев навестил 91-летнего ветерана-фронтовика Величко и принес ему извинения за произошедшее.