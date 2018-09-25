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Москва

Власти Москвы предложили увеличить скорость движения на вылетных магистралях

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти планируют разрешить автомобилистам ездить по некоторым городским магистралям со скоростью до 80 км/ч, тогда как на центральных прогулочных улицах ограничить скорость.

"Мы готовим постановление правительства Москвы по изменению скоростного режима на некоторых улицах, документы сейчас проходят согласование с органами полиции и УГИБДД Москвы. В некоторых местах разрешенная скорость будет увеличена. Корректнее говорить о том, что мы восстанавливаем скоростной режим, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ", - сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, скорость движения будет увеличена на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда (за исключением дублеров).

"Там разрешенная скорость движения увеличится с 60 до 80 км/ч",- сказал Ликсутов.

Глава департамента также сообщил, что проанализирована ситуация и на других вылетных магистралях, где уже снилась аварийность, были убраны наземные пешеходные переходы, дорога расширилась, изменилась ее геометрия.

"Здесь также разумно увеличить разрешенную скорость. Это даст позитивный результат с точки зрения пропускной способности, хотя, уверен, не все автовладельцы это поддержат", - отметил Ликсутов.

При этом он сказал, что одновременно с этим есть улицы, где власти хотят разрешенную скорость, наоборот, ограничить.

"Речь идет о центре города, улицах с интенсивным пешеходным движением. Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч. Но поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 км/ч не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 км/ч",- добавил глава департамента.

Ликсутов подчеркнул, что без мнения жителей Москвы решения об ограничении скорости приниматься не будут. Вопрос будет вынесен на голосование.

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