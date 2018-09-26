В Кремле признали напряженность в вопросе границы между Чечней и Ингушетией

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии определенной напряженности в процессе определения административной границы Чечни и Ингушетии, отметив, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию.

На вопрос, осведомлен ли президент о ситуации в Сунженском районе Ингушетии, Песков сказал: "События сейчас там разворачиваются, там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно же, президент получает всю необходимую информацию".

Ранее стало известно, что в Ингушетии отмечаются попытки провести несанкционированные акции протеста, связанные с информацией о намерении местных властей передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне в рамках соглашения об установке границ между субъектами, которое планируется подписать в среду в Магасе. Информация о планируемой передаче земли вызвала недовольство ряда местных жителей, которые накануне вышли на несанкционированную акцию к зданию администрации Сунженского района. МВД Ингушетии предупредило инициаторов массовой протестной акции, которую они планируют провести 26 сентября, о недопустимости нарушения закона, а попытки проведения таких мероприятий будут пресечены, организаторов и участников привлекут к установленной законом ответственности.

В 2012 году у глав Ингушетии и Чечни возникли разногласия о границе между двумя субъектами: стороны не могли поделить Сунженский и Малгобекский районы. Каждая республика создала свою комиссию по определению территориально-административной границы с соседом. В феврале 2013 года вступил в силу законопроект Чеченской Республики о внесении изменений в законе "Об образовании муниципального образования Сунженский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения". Согласно законопроекту, в Сунженский район Чечни был включен ряд населенных пунктов, являющихся муниципальными образованиями Ингушетии. Глава Ингушетии тогда заявил, что Сунженский район - это территория Ингушетии.