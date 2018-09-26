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В МВД подтвердили сообщения о несогласованной акции при въезде в Магас

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пресекли несанкционированную акцию при въезде в столицу республики Магас, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МВД.

"В среду около 11:30 минут при въезде в город Магас около 150 жителей региона попытались провести несогласованную в установленном порядке с органами местного самоуправления протестную акцию. При этом граждане намеревались перекрыть проезжую часть автодороги, ведущей в город", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция совместно с другими правоохранительными органами приняла меры по недопущению и пресечению противоправных действий. Организаторы несанкционированного мероприятия и нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что примерно в 11 часов десятки молодых людей собрались на несанкционированную акцию при въезде в Магас, недалеко от арки "Аланские ворота". Основным требованием собравшихся стало разъяснить решения властей Чечни и Ингушетии о подписании соглашения об установлении границ между двумя субъектами Федерации.

Накануне МВД Ингушетии предупредило инициаторов массовой протестной акции, которую они запланировали провести 26 сентября, о недопустимости нарушения закона. Полиция напомнила жителям региона об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов.

Ранее в среду главы Чечни и Ингушетии подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. Согласно документу, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. Республике Ингушетия будет передана часть Надтеречного района Чечни - горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чеченской республике равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.

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Теги: МВД России, Ингушетия

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