Владимирский избирком объявил Сипягина победителем губернаторских выборов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Владимирской области признала кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина победителем второго тура губернаторских выборов, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме в среду.

"Был подписан протокол о результатах повторного голосования. Голосование признано состоявшимся. Комиссия постановила считать избранным на должность губернатора Владимирской области Владимира Сипягина", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, второй тур выборов прошел во Владимирской области 23 сентября. Сипягин набрал 57,03% голосов после обработки 100% бюллетеней. Представляющая "Единую Россию" Светлана Орлова, которая ранее возглавляла регион, набрала 37,46%. В первом туре за Орлову проголосовали 36,42% избирателей, за Сипягина - 31,19% при явке 32,96%.