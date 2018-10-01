Экс-главу Владимирской области перед выборами включили в правительственную подкомиссию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Поражение Светланы Орловой на губернаторских выборах стало неожиданностью не только для нее самой: за несколько дней до голосования губернатора Владимирской области включили в состав правительственного органа.

Речь идет о подкомиссии по межбюджетным отношениям правительственной комиссии по региональному развитию, состав которой ее председатель, вице-премьер Виталий Мутко утвердил 31 августа.

Орлова не просто вошла в состав подкомиссии, председателем которой назначен первый замминистра финансов Леонид Горнин, но и стала там единственным представителем губернаторского корпуса, следует из распоряжения, подписанного Мутко.

Губернаторские выборы во Владимирской области прошли 9 сентября. Орлова не смогла одержать победу в первом туре, а во втором с большим отрывом уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину.