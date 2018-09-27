Евкуров потребовал разъяснить населению пункты соглашения по установлению границ между Ингушетией и Чеченской республикой

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время совещания в Магасе распорядился провести разъяснительную работу среди населения для предотвращения появления необоснованных слухов и домыслов вокруг соглашения по установлению границ между Чеченской республикой и Ингушетией, передает корреспондент "Интерфакса".

"Премьер-министру республики Зялимхану Евлоеву, как председателю комиссии по уточнению границ муниципальных образований, и руководителю администрации главы республики с завтрашнего дня необходимо вывесить карты и по ним в доступной форме проинформировать население по пунктам соглашения, чтоб не было необоснованных слухов", - сказал Евкуров.

По его словам, в мероприятии должны участвовать представители кадастровой палаты, Минсельхоза Ингушетии, главы районов городов.

"Нужно показать, что мы не уступили, и чеченская сторона не уступила землю. Мы прошли по границе, сложившейся не сегодня, не вчера, а в 1990-х годах. Плюс еще надо показать старую межу, которую делали в те времена, когда границу определяли, то есть никто никуда не полез. Никто никого не ущемляет, наоборот, мы укрепили свои братские отношения", - отметил ингушский лидер.

Ранее в среду главы Чечни и Ингушетии подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами.

Согласно документу, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Республике Ингушетия будет передана часть Надтеречного района Чечни - горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чеченской республике равносильную территорию на границе с Сунженским районом.