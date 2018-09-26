Бывший глава Кабардино-Балкарии Коков назначен замсекретаря Совбеза РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности России, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее стало известно, что Путин предложил Казбеку Кокову стать временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии. Президент сообщил, что его однофамилец и предшественник Юрий Коков "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву".