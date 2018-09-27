Более ста самолетов из семи стран СНГ приступили к тренировке по ПВО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Семь стран-членов СНГ проводят в четверг тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) с участием ста самолетов. Управляют тренировкой российские Воздушно-космических силы, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в 08:00 по московскому времени более 130 командных пунктов и пунктов управления семи стран СНГ приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия в рамках объединенной системы ПВО.

"В тренировке задействовано до ста самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", - сказали в Минобороны.

В рамках тренировки, уточнили в ведомстве, будут отработаны действия дежурных сил ПВО по воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран для обозначения воздушных судов-нарушителей государственной границы, судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства, угоняемых воздушных судов.

"Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления Воздушно-космическими силами, дислоцированного в городе Москве", - отметили в министерстве.

Тренировка началась с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально- Азиатском регионах контрольных целей условного воздушного противника, "роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России", сообщили в министерстве.