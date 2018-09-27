Суд продлил арест подростка, напавшего на полицейского у посольства Словакии в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оставил под арестом подростка, обвиняемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября", - сказала представитель суда агентству.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку обвиняемый - несовершеннолетний.

17-летний молодой человек обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненные лишение свободы.

По версии следствия, днем 28 июля в Москве на улице 1-я Брестская около посольства Словакии подросток напал на сотрудника полиции, нанес ему не менее семи ножевых ранений, после чего скрылся. Полицейский был госпитализирован. На следующий день подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Как сказали "Интерфаксу" в столичном главке Следственного комитета, в ходе допроса юноша заявил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений.

По данным осведомленного источника "Интерфакса", потерпевший - командир взвода по охране посольств и консульств.