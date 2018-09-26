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Экс-директору челябинского "ГорЭкоЦентра" предъявили обвинение в растрате бюджетных средств

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Полиция предъявила обвинение в злоупотреблениях и растрате бывшему директору МУП "ГорЭкоЦентр" Игорю Галичину по уголовному делу о хищении из городского бюджета более миллиона рублей, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в среду.

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"Игорю Галичину предъявлено обвинение по уголовному делу, которое было возбуждено в апреле 2017 года по подозрению в мошенничестве руководства коммунальной организации. В ходе расследования Галичину предъявили обвинение по другим статьям", - сказал собеседник агентства.

По его сведениям, бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285), присвоение и растрату (ч.4 ст.160) и незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.171). Сейчас он знакомится с материалами дела, после чего их передадут в суд.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Версия следствия

Согласно данным сайта ГУ МВД по Челябинской области, в апреле 2017 года следственная часть главного следственного управления регионального ГУ МВД России возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководства коммунальной организации.

Следствие считает, что в 2016 году руководство организации заключало фиктивные договоры с коммерческими компаниями, завышая стоимость фактически выполненных работ и услуг по погрузке, транспортированию твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на городскую свалку. Также завышались цены за уборку контейнерных площадок во дворах Челябинска. Таким образом из бюджета было похищено свыше одного миллиона рублей.

В рамках следствия проводились обыски с привлечением СОБРа в офисе "ГорЭкоЦентра" и в доме Галичина. Видеозапись, на которой зафиксировано проникновение оперативников в коттедж Галичина, была выложена на сайт областного полицейского главка.

Мусорный коллапс в Челябинске

Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу. В Челябинск прибыла резервная техника из городов региона.

24 сентября Галичин подал заявление об увольнении с должности, которое было подписано главой Челябинска. На следующий день прокуратура Челябинской области направила в следственные органы требование о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей ООО "Горэкоцентр+" и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших мусорный коллапс в Челябинске.

Ранее в среду, 26 сентября, в Челябинске из-за мусорных завалов был введен режим чрезвычайной ситуации.

Решается вопрос об уголовном преследовании руководителя ООО "Горэкоцентр+" по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), директора МУП "ГорЭкоЦентр" - по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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Теги: Челябинск, ГорЭкоЦентр

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